Scherma Macchi trionfa ad Istanbul Sul podio anche Marini e Franzoni

Nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Istanbul, la squadra italiana ha ottenuto una vittoria significativa. Sul podio sono saliti anche due atleti italiani, accompagnando il vincitore. La competizione ha visto affrontarsi diverse nazionali, con numerosi combattimenti che hanno tenuto alta l’attenzione. La performance della squadra italiana si è distinta nel corso della giornata, portando a casa un risultato importante.

Clamorosa prestazione della squadra azzurra nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Istanbul. Filippo Macchi conquista il suo secondo successo della carriera nel circuito continentale, in una giornata che ha visto sul podio anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni per una tripletta fenomenale dell’Italia. In finale, però, il toscano ha superato il russo Egor Barannikov con il punteggio di 15-8 al termine di un assalto gestito in maniera perfetta da parte dell’azzurro. Un podio come detto molto azzurro, visto che sul gradino più basso ci salgono anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni, che festeggia il primo podio della carriera in Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Macchi trionfa ad Istanbul. Sul podio anche Marini e Franzoni Notizie correlate Scherma, Alberta Santuccio ancora sul podio in Coppa del Mondo ad AstanaAlberta Santuccio si conferma sul podio nella Coppa del Mondo di spada femminile. Scherma, le spadiste azzurre salgono sul podio in Coppa del Mondo ad AstanaDopo il secondo posto della squadra maschile, arriva un altro podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada ad Astana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Coppa del Mondo di fioretto: a Istanbul trionfano Filippo Macchi e Martina FavarettoIl fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuona solo l’Inno di Mameli. Filippo Macchi trionfa nella prova maschile, battendo nell’ultimo atto ... corrieredellosport.it Scherma, l’Italia vince in Coppa del Mondo! Gli azzurri trionfano nel fioretto a Il CairoGli azzurri del fioretto maschile si riscattano dopo l'opaca prova individuale di ieri: a Il Cairo, in Egitto, l'Italia di Guillaume Bianchi, Filippo ... oasport.it