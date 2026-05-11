Scandiano si trova a dover affrontare la perdita di Valentino Gennatiempo, una figura nota nel territorio per la sua lunga attività al servizio dei cittadini. Prima di dedicarsi alla vigilanza, ha ricoperto vari ruoli nelle forze dell’ordine, contribuendo a diversi settori di sicurezza pubblica. La sua carriera è stata influenzata anche dalla scelta del figlio di intraprendere un percorso simile, anche se i dettagli di questa relazione non sono stati resi pubblici.

? Punti chiave Come ha influenzato la sua carriera la scelta del figlio?. Quali ruoli ha ricoperto nelle forze dell'ordine prima della vigilanza?. Perché il suo arrivo negli anni '70 ha segnato Scandiano?. Chi ha ricevuto il ringraziamento pubblico dalla famiglia Gennatiempo?.? In Breve Carriera tra Guardia di Finanza, Polizia di Stato e vigilanza privata.. Trasferimento a Scandiano avvenuto durante la decade degli anni 70.. Famiglia composta dalla moglie Rosa e dai figli Domenico, Patrizia e Rodolfo.. Esequie domani alle 9:15 presso la chiesa di San Giacomo Maggiore a Chiozza.. Il lutto colpisce la comunità di Scandiano con la scomparsa di Valentino Gennatiempo, avvenuta all’età di 93 anni dopo una lunga vita dedicata al servizio pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandiano piange Valentino Gennatiempo: una vita al servizio del cittadino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Grande cordoglio per Valentino Gennatiempo. Una vita tra polizia e guardia di finanzaVasto cordoglio ha suscitato in paese la scomparsa di Valentino Gennatiempo, avvenuta all’età di 93 anni dopo una vita spesa con la divisa.

Piacenza piange il falegname e diacono: una vita al servizio degli altriIl mercoledì 15 aprile è venuto a mancare Carlo Pecorini, figura che per oltre due decenni ha unito il lavoro manuale al servizio spirituale presso...

Si parla di: Grande cordoglio per Valentino Gennatiempo. Una vita tra polizia e guardia di finanza; Grande cordoglio per Valentino Gennatiempo Una vita tra polizia e guardia di finanza.