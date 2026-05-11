La comunità del paese piange la scomparsa di Valentino Gennatiempo, deceduto all’età di 93 anni. Durante la sua vita, ha lavorato come ufficiale di polizia e guardia di finanza. La sua scomparsa ha suscitato un forte dolore tra i residenti, che ricordano con rispetto il suo percorso professionale. La notizia ha suscitato molte reazioni di cordoglio e ricordo tra amici e familiari.

Vasto cordoglio ha suscitato in paese la scomparsa di Valentino Gennatiempo, avvenuta all’età di 93 anni dopo una vita spesa con la divisa. Persona stimata e benvoluta, Gennatiempo ha indossato dapprima la divisa della guardia di finanza per un breve periodo, dove lo ha poi seguito un figlio, per poi passare nella polizia di stato tra le file della compagnia atleti e successivamente nella vigilanza privata, come guardia giurata. Gennatiempo arrivò a Scandiano negli anni ’70 integrandosi bene nella locale comunità insieme alla famiglia. In queste ore di dolore piangono la scomparsa di Valentino, la moglie Rosa, i figli Domenico, Patrizia e Rodolfo, le nuore Emanuela e Patrizia, il genero Pietro e gli adorati nipoti Valentina con Alex, Laura con Vittorio, Erika ed Elisa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grande cordoglio per Valentino Gennatiempo. Una vita tra polizia e guardia di finanza

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