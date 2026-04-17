Piacenza piange il falegname e diacono | una vita al servizio degli altri

Mercoledì 15 aprile si è spento Carlo Pecorini, un uomo che ha dedicato oltre vent’anni alla comunità locale. Falegname e diacono, ha passato buona parte della sua vita al servizio degli altri, svolgendo attività sia nel settore manuale che in quello religioso presso l’Ospedale Civile di Piacenza. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Il mercoledì 15 aprile è venuto a mancare Carlo Pecorini, figura che per oltre due decenni ha unito il lavoro manuale al servizio spirituale presso l’Ospedale Civile di Piacenza. Nato il 4 marzo 1935 a Gragnano Trebbiense, l’uomo ha rappresentato un pilastro per la comunità locale, combinando una lunga carriera nel settore della falegnameria con un ministero di diacono iniziato il 15 agosto 1999. L’intreccio tra artigianato e dedizione sociale. La storia di Pecorini riflette un modello di vita tipico del tessuto produttivo e sociale dell’area piacentina, dove la professionalità tecnica si fondeva spesso con un forte senso del dovere verso il prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza piange il falegname e diacono: una vita al servizio degli altri Notizie correlate Leggi anche: L’Irpinia piange il Generale De Guglielmo, 98 anni a servizio degli altri "Testimone del nostro tempo, al servizio degli altri e al servizio di tutti", è morto don Pippo CuratolaIl ricordo del sacerdote nelle parole di Carlo Parisi, direttore di Giornalisti Italia e segretario del sindacato dei giornalisti Figec Un testimone...