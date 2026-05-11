Colpo al ristorante Don Papi Rubati cibo e dispositivi | Danni per 2.500 euro

Un furto è stato compiuto in un ristorante, dove i malviventi hanno forzato una porta laterale utilizzando un attrezzo. Entrati nel locale, hanno rubato dispositivi elettronici e scorte alimentari, causando danni stimati in circa 2.500 euro. L’incidente si è verificato durante le ore notturne e le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

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Hanno forzato una porta laterale con un attrezzo e poi hanno fatto man bassa dei dispositivi elettronici presenti, utili per svolgere l’attività e di scorte alimentari. Così due giovani hanno messo a segno una spaccata nel ristorante ’ Don papi ’ a Bosco di Scandiano sabato alle 14.40: "Hanno portato via il registratore di cassa, due computer portatili, cinque telefoni usati per le comande e un tablet. I due malviventi sono entrati nel locale approfittando del fatto che al sabato, all’ora di pranzo, siamo chiusi", dice il titolare Corrado Catellani. Non solo: i ladri hanno anche rubato diversi generi alimentari dalla dispensa: "Hanno preso due mezze forme di Parmigiano Reggiano e una torta di compleanno in frigo che avremmo dovuto scrivere alla sera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo al ristorante Don Papi. Rubati cibo e dispositivi: "Danni per 2.500 euro" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Colpo chirurgico al Colosseo: 700mila euro di lusso rubatiUna banda di professionisti ha svaligiato un appartamento in via Leonina, nel rione Monti, durante il pomeriggio di lunedì 6 aprile. Leggi anche: Rubano al Tigotà ma vengono fermate dai carabinieri: in auto avevano 2.500 euro di prodotti rubati