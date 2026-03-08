Furto all’istituto professionale Mattei | rubati computer tablet e attrezzature didattiche

Durante la notte, ignoti si sono introdotti nell’istituto professionale “Mattei” di Aversa, portando via computer, tablet e attrezzature fotografiche destinate alle attività didattiche. Il furto ha coinvolto diverse apparecchiature utilizzate dagli studenti e dal personale per le lezioni. La polizia sta indagando sull’accaduto senza aver ancora individuato i responsabili.

Ladri in azione tra uffici e laboratori: aule messe a soqquadro e dispositivi informatici portati via. L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nelle scuole dell’agro aversano Ancora una scuola nel mirino dei ladri. Questa volta a finire nel saccheggio è stato l’istituto professionale “Mattei” di Aversa, dove ignoti si sono introdotti durante la notte riuscendo a portare via computer, tablet e attrezzature fotografiche utilizzate per le attività didattiche. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero forzato gli accessi dell’edificio scolastico per poi muoversi tra uffici e laboratori alla ricerca di materiale tecnologico facilmente trasportabile. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Furto al centro per l'autismo di Villa Porcelli, rubati tablet e computer. La rabbia dell'assessora Monia Monni: "Atto crudele"Si sono introdotti all'interno degli spazi del centro Asl di Villa Porcelli, in via San Gaetano, luogo che ospita il servizio per l'autismo, e dopo...

Seveso: computer e tablet rubati a scuola, la refurtiva trovata in casa di un 31enneSeveso, 7 marzo 2026 – Due furti in pochi giorni nella stessa scuola, i carabinieri trovano la refurtiva a casa di un 31enne del paese, che stavano...

