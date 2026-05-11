Oggi la Giunta regionale ha esaminato le nuove linee guida del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale, in risposta allo scandalo legato alla gestione del plasma. Tra le misure adottate, viene annunciata l’autonomia di “L’Officina del Sangue”, che consentirà ai donatori di consultare i propri dati personali. La decisione arriva a pochi giorni dalle accuse avanzate in merito a pratiche irregolari nel settore trasfusionale.

Ancona, 11 maggio 2026 – Approdano oggi sul tavolo della Giunta regionale le attese linee guida del Dirmt (Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale). L’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro, sta ultimando i dettagli di una riforma strutturale profonda, concepita per superare definitivamente le pesanti criticità emerse nel recente passato. Il punto di rottura si era toccato a marzo scorso, con lo scandalo delle 323 sacche di sangue buttate e di oltre un migliaio di unità scadute, dunque non più destinabili alla produzione di farmaci salvavita. Un episodio che ha evidenziato falle organizzative non più tollerabili....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandalo plasma, si corre ai ripari: “L’Officina del Sangue diventerà autonoma. I donatori potranno consultare i dati”

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Lo scandalo del plasma: "Ora trasparenza totale. Lo devono ai donatori"Il caso delle sacche di plasma donato e inutilizzabile varca i confini della sede della Regione e ha forti ripercussioni anche a livello locale.

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