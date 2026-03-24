Lo scandalo del sangue nelle Marche | buttati 6 quintali di plasma ingannati migliaia di donatori

Marche, la beffa del sangue: 1.600 donazioni finite nella spazzatura. Sei quintali di plasma sono stati buttati nonostante la Regione sia stata informata da settimane delle gravi criticità presenti nell'officina trasfusionale. Un fallimento gestionale che calpesta la fiducia di migliaia di cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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