Uno scandalo legato al plasma donato ha suscitato l’attenzione pubblica, coinvolgendo sacche di plasma raccolto ma ritenuto inutilizzabile. La vicenda si estende oltre i confini della Regione, influenzando anche il livello locale. Le autorità hanno annunciato l’intenzione di garantire la massima trasparenza sul caso, sottolineando l’obbligo di rendere chiara la provenienza e la gestione del plasma donato.

Il caso delle sacche di plasma donato e inutilizzabile varca i confini della sede della Regione e ha forti ripercussioni anche a livello locale. Sono tante le prese di posizione che nelle ultime ore si sono succedute da parte di chi, a vario titolo, ha chiesto di fare chiarezza su quanto accaduto. Cna Pensionati Macerata esprime forte preoccupazione e indignazione per quanto emerso in questi giorni sulla gestione del plasma "con centinaia di sacche non utilizzate e destinate allo smaltimento a causa di criticità organizzative e carenze di personale nelle strutture preposte alla lavorazione", sottolinea il presidente Silvano Gattari. "Una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo scandalo del plasma: "Ora trasparenza totale. Lo devono ai donatori"

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