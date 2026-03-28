Durante controlli antidroga in corso Europa, le forze dell'ordine hanno rinvenuto sostanze stupefacenti e sequestrato un ingente quantitativo di droga. La cocaina, la marijuana e l'hashish erano nascosti dietro le cassette postali e in due cassaforti murate all’interno di uno stabile nel quartiere di Melito di Napoli. L’intervento ha portato al sequestro di una notevole quantità di sostanze illegali.

Controlli antidroga in corso Europa: trovati cocaina, marijuana e hashish occultati dietro le cassette postali e in due cassaforti murate. Servizi straordinari contro il traffico di stupefacenti. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti sul territorio. Le attività si inseriscono in un più ampio piano di controllo e prevenzione nelle aree considerate sensibili. Il controllo nello stabile di corso Europa. Nella mattinata di ieri, gli agenti dei Commissariati di Giugliano–Villaricca e Scampia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un controllo in uno stabile di corso Europa, a Melito di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Melito di Napoli, droga nascosta nello stabile: maxi sequestro della Polizia

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