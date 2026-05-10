Tre arresti per droga al Don Guanella | controllavano gli accessi con le telecamere
Nelle ultime ore, tre persone sono state arrestate nel Rione Don Guanella di Napoli, tutti con l’accusa di spaccio di droga. Le operazioni sono state condotte con l’ausilio di telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di controllare gli accessi all’area. La polizia ha portato a termine gli arresti nel giro di poche ore, confermando la presenza di attività di traffico di stupefacenti nel quartiere Scampia.
Tre arresti in poche ore. Tutti per spaccio di droga. Non si plaga il traffico di stupefacenti nel Rione Don Guanella di Napoli, quartiere Scampia. Nel pomeriggio di ieri, 9 maggio, la polizia di Stato ha tratto in arresto 3 persone dai 37 ai 65 anni, quest’ultima con precedenti di polizia, anche.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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