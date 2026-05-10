Tre arresti per droga al Don Guanella | controllavano gli accessi con le telecamere

Nelle ultime ore, tre persone sono state arrestate nel Rione Don Guanella di Napoli, tutti con l’accusa di spaccio di droga. Le operazioni sono state condotte con l’ausilio di telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di controllare gli accessi all’area. La polizia ha portato a termine gli arresti nel giro di poche ore, confermando la presenza di attività di traffico di stupefacenti nel quartiere Scampia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui