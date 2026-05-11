Scalia Sciacca finisce l’avventura di Frinzi Russo | stagione chiusa con una sconfitta a Bronte

La stagione della squadra di Sciacca si conclude con una sconfitta per 3-0 sul campo dell’Aquila Bronte nell’ultima partita del campionato. Con questa partita si è ufficialmente concluso il percorso dell’allenatore Tani Frinzi Russo, che ha lasciato il ruolo di guida tecnica della squadra. La formazione saccense, quindi, termina l’annata con una vittoria in meno rispetto alle partite disputate e senza l’allenatore che ha guidato la squadra durante la stagione.

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