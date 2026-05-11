Scalia Sciacca finisce l’avventura di Frinzi Russo | stagione chiusa con una sconfitta a Bronte
La stagione della squadra di Sciacca si conclude con una sconfitta per 3-0 sul campo dell’Aquila Bronte nell’ultima partita del campionato. Con questa partita si è ufficialmente concluso il percorso dell’allenatore Tani Frinzi Russo, che ha lasciato il ruolo di guida tecnica della squadra. La formazione saccense, quindi, termina l’annata con una vittoria in meno rispetto alle partite disputate e senza l’allenatore che ha guidato la squadra durante la stagione.
Si chiude con una sconfitta e con l’addio al proprio allenatore la stagione della Scalia Sciacca. La formazione saccense ha perso 3-0 sul campo dell’Aquila Bronte nell’ultima gara del campionato, ma soprattutto ha salutato coach Tani Frinzi Russo, che lascia ufficialmente la guida tecnica della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Scalia Sciacca sfiora l’impresa, Bronte si salva solo al tie-breakLa Scalia Sciacca frena la corsa della vice capolista Aquila Bronte al Palatenda “Roccazzella”, al termine di una gara intensa e di alto livello...
Scalia Sciacca: due match point persi, Bronte vince al tie-breakLa partita di Serie B disputata al Palatenda Roccazzella ha la Scalia Sciacca sfiorare una vittoria prestigiosa contro l’Aquila Bronte.