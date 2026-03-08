Scalia Sciacca | due match point persi Bronte vince al tie-break

La partita di Serie B al Palatenda Roccazzella ha visto la Scalia Sciacca perdere due match point e cedere il passo all’Aquila Bronte, che si è imposta al tie-break. La squadra locale ha combattuto fino all’ultimo, ma alla fine ha dovuto arrendersi contro gli avversari. La sfida si è conclusa con la vittoria di Bronte, lasciando la Scalia Sciacca senza l’obiettivo di una vittoria immediata.

La partita di Serie B disputata al Palatenda Roccazzella ha la Scalia Sciacca sfiorare una vittoria prestigiosa contro l'Aquila Bronte. Gli ospiti hanno salvato la partita solo grazie a un tie-break decisivo. Il match si è svolto domenica 8 marzo 2026, in una serata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli con cielo sereno e temperature miti. La gara ha offerto uno spettacolo tecnico elevato, con la squadra di casa che ha avuto due occasioni per chiudere l'incontro prima di cedere nel quinto set. Una sfida decisa al termine del quinto parziale. L'andamento della contesa ha mostrato una netta alternanza di forze tra le due formazioni. Il primo set è stato vinto dagli etnei con un punteggio finale di 25-23, nonostante il tentativo di recupero dei padroni di campo guidati da Frinzi Russo.