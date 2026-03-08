Scalia Sciacca sfiora l’impresa Bronte si salva solo al tie-break

La squadra di Sciacca ha disputato una partita combattuta contro la vice capolista Aquila Bronte al Palatenda “Roccazzella”. La gara si è conclusa al tie-break, dopo che la squadra locale aveva sfiorato la vittoria e si era imposta con un alto livello tecnico. Bronte si è salvata solo nel set decisivo, lasciando aperta la possibilità di un risultato diverso.

La Scalia Sciacca frena la corsa della vice capolista Aquila Bronte al Palatenda "Roccazzella", al termine di una gara intensa e di alto livello tecnico, cedendo soltanto al tie-break dopo aver sfiorato una prestigiosa vittoria. I saccensi hanno avuto due match point nel quarto set, arrivando a un passo dal 3-1 contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Il match si apre con un primo set equilibrato, vinto dagli etnei 25-23 nonostante la rimonta finale della formazione di Frinzi Russo. La reazione della Scalia Sciacca è immediata: nel secondo parziale i padroni di casa dominano con autorità e chiudono 25-16. Anche il terzo set resta combattuto, ma Atria e compagni sbagliano poco e si portano meritatamente sul 2-1 grazie al 25-22.