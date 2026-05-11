In un’operazione delle forze dell’ordine a Foggia e provincia, sono state eseguite 21 misure cautelari. L’intervento ha coinvolto diverse persone legate alle attività delle cosche mafiose locali. L’azione si inserisce in un’ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata nella regione. Un portavoce delle autorità ha definito l’operazione un segnale importante contro le attività delle cosche.

Le forze dell’ordine hanno condotto una vasta operazione antimafia a Foggia e in provincia, che ha portato all’esecuzione di 21 misure cautelari. L’intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura di Foggia, si è articolato in tre diverse indagini collegate alla “Società Foggiana” e alla mafia garganica. Le estorsioni e gli omicidi. Diciotto persone sono state arrestate per molteplici episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di oltre dieci imprenditori locali, operanti soprattutto nei settori energetico e agricolo. Alcune richieste estorsive venivano gestite direttamente dal carcere tramite l’uso dei social network.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scacco alla mafia in Puglia, ventuno arresti a Foggia, Colosimo: “Segnale importante contro le cosche”

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