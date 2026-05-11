Foggia i giganti dell' edilizia sotto scacco della mafia | le estorsioni e l' insospettabile al servizio della Società

A Foggia, le forze dell'ordine hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare che evidenzia un sistema di estorsioni gestito dalla Società Foggiana, un'organizzazione criminale attiva nel settore edile. La misura riguarda alcune persone ritenute responsabili di aver imposto un’imposizione economica parallela a quella statale, esercitata attraverso pressioni e minacce. L’indagine ha portato alla luce un metodo sistematico di tassazione illecita che coinvolge diverse attività locali.

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