Scacchi | l’Italia vince la Mitropa Cup con la squadra Open Terza la femminile

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha conquistato la vittoria nella Mitropa Cup con la squadra Open, evento che si è svolto quest’anno nel cinquantennale Fuchspalast di Ernst Fuchs a St. La competizione, rivolta alle squadre di Europa centrale, ha visto la nazionale maschile prevalere sugli avversari, mentre la formazione femminile si è classificata al terzo posto. La manifestazione ha coinvolto numerosi team provenienti da diversi paesi della regione, concentrandosi sull’agonismo e le strategie degli scacchi.

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L’Italia ha vinto la Mitropa Cup con la sua squadra Open. Il torneo, dedicato alle squadre dell’Europa centrale, ha visto la squadra azzurra portare a casa un evento che quest’anno ha festeggiato il cinquantennale nell’originale Fuchspalast di Ernst Fuchs, sito a St. Veit an der Glan, in Carinzia, non lontano da Klagenfurt. Il team italiano vincitore è stato composto da Luca Moroni, Edoardo Di Benedetto, Valerio Carnicelli, Gabriele Lumachi e Francesco Bettalli sotto la guida di Pierluigi Piscopo: una squadra orientata al futuro, con ELO medio di 2461, secondo solo a quello della Francia (2497). Il sistema di punteggio con 2 punti per vittoria a match (su quattro scacchiere), 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta ha premiato gli azzurri, che sarebbero comunque arrivati primi anche contando i punteggi di scacchiera.🔗 Leggi su Oasport.it

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