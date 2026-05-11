Scacchi | l’Italia vince la Mitropa Cup con la squadra Open Terza la femminile

L’Italia ha conquistato la vittoria nella Mitropa Cup con la squadra Open, evento che si è svolto quest’anno nel cinquantennale Fuchspalast di Ernst Fuchs a St. La competizione, rivolta alle squadre di Europa centrale, ha visto la nazionale maschile prevalere sugli avversari, mentre la formazione femminile si è classificata al terzo posto. La manifestazione ha coinvolto numerosi team provenienti da diversi paesi della regione, concentrandosi sull’agonismo e le strategie degli scacchi.

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