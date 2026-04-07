Ema Modric ha conquistato la Garino Cup con il Milan Femminile Under 13, ottenendo il primo trofeo in famiglia. La giovane calciatrice ha partecipato alla competizione con la squadra rossonera, contribuendo alla vittoria finale. La vittoria rappresenta un risultato importante per la formazione e per la stessa Ema, che ha visto premiata la sua partecipazione al torneo. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo diverse squadre giovanili.

Pasquetta speciale in casa Modric. Mentre Luka era a Napoli per lo scontro diretto del 'Maradona', a Torino sua figlia Ema conquistava il primo trofeo in maglia rossonera. L’Under 13 femminile del Milan ha vinto la Garino Cup, torneo Esordienti, con Ema grande protagonista. Nella foto simbolo della giornata, Ema tiene tra le mani una coppa più grande di lei, con lo stesso sorriso gentile che i tifosi conoscono bene. È il primo titolo rossonero della famiglia Modric. Il percorso del Milan Femminile Under 13 è stato netto. In semifinale il derby vinto per 2-0 contro l’Inter, mentre nei quarti Ema aveva lasciato il segno nel 3-1 al Sassuolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ema Modric vince la Garino Cup con il Milan Femminile Under 13: primo trofeo rossonero in famiglia

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