Scacchi | Vaishali vince il Torneo dei Candidati femminile e sfiderà Ju Wenjun Si chiude anche l’Open regno di Sindarov

Da oasport.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa l’edizione 2026 del Torneo dei Candidati femminile a Pegeia, Cipro, con la vittoria della giocatrice che sfiderà la campionessa in carica. Contestualmente, si è concluso anche l’Open internazionale, vinto dal giovane talento locale. La competizione si è svolta nel corso di diverse giornate, coinvolgendo numerosi partecipanti da vari paesi. La finale ha visto la giocatrice vincente prevalere sugli avversari nelle ultime partite.

Si è conclusa definitivamente l’edizione 2026 del Torneo dei Candidati a Pegeia, Cipro. Se ieri era stato deciso che, nella sezione Open, Javokhir Sindarov sarà lo sfidante al titolo mondiale di Gukesh Dommaraju, oggi è il corrispettivo evento femminile ad aver selezionato l’avversaria di Ju Wenjun nel prossimo match iridato di categoria, del quale, al pari di quello assoluto, non è nota la collocazione temporale. E il nome è quello di Vaishali Rameshbabu. Si pensava che sarebbe stato Praggnanandhaa il primo a competere per l’iride nella famiglia, e invece ci arriva lei, 24 anni, un ELO massimo di 2506 nell’agosto 2024 e un talento importante che si inserisce nel solco della fortissima scuola indiana.🔗 Leggi su Oasport.it

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