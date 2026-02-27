Chi sono i cani da fiuto elenco e caratteristiche delle razze che tracciano gli odori

I cani da fiuto sono razze specifiche come il Bloodhound e il Beagle, note per la loro capacità di individuare odori e seguire piste. Questi cani si distinguono per caratteristiche fisiche e comportamentali che li rendono adatti a lavori di ricerca e soccorso. La loro abilità nel tracciare odori si basa su tratti genetici e sulla formazione, rendendoli strumenti preziosi in molte operazioni.

