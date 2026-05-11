I passeggeri della nave Hondius sono stati fatti scendere senza che si registrassero emergenze. Sei persone a bordo sono risultate positive all’hantavirus, ma tutte sono asintomatiche. I quattro italiani coinvolti sono stati posti in quarantena e stanno bene. Nessun caso grave o complicazioni sono stati segnalati fino a questo momento. La gestione della situazione prosegue senza ulteriori problemi.

Sono stati i 14 cittadini spagnoli i primi a lasciare la naveMt Hondius, dove è esploso un focolaio di Hantavirus che ha provocato tre vittime, arrivata ieri al porto industriale di Granadilla, nell’isola di Tenerife. L’imbarcazione olandese, con a bordo 149 persone di 23 nazionalità, compreso l’equipaggio, è stata accompagnata da una motovedetta della Guardia Civil fino all’area individuata per le delicate operazioni di sbarco, effettuato con piccole imbarcazioni. L’Organizzazione mondiale della sanità, le autorità spagnole e la compagnia di crociere Oceanwide Expeditions hanno predisposto un protocollo rigidissimo per evitare qualsiasi rischio di contagio e hanno dichiarato che nessuno sulla nave da crociera presenta attualmente sintomi da Hantavirus, ovvero febbre, mal di testa, lieve diarrea.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sbarcano i passeggeri dalla nave dell’hantavirus: niente emergenze

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