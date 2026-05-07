Su una nave da crociera è stato segnalato un focolaio di Hantavirus che ha portato alla scomparsa di 23 passeggeri. La MV Hondius, coinvolta in questa situazione, ha attirato l’attenzione non solo per il virus, ma anche per il possibile rischio di trasmissione tra le persone a bordo. La situazione sta causando preoccupazioni tra le autorità sanitarie e i passeggeri presenti sulla nave.

C’è un elemento che preoccupa più del focolaio stesso sulla MV Hondius, la nave da crociera colpita dall’ Hantavirus: il rischio di contagio tra esseri umani. E non a caso il ministero della Salute italiano, pur confermando che “non ci sono italiani a bordo”, ha allertato gli uffici di frontiera e mantiene contatti costanti con le autorità internazionali per monitorare la situazione. Partita il 1° aprile da Ushuaia, capitale della Terra del Fuoco, nell’estremo sud della Patagonia argentina, la nave di lusso della compagnia olandese Oceanwide Expeditions doveva seguire, per i ricchi turisti a bordo, la migrazione primaverile degli uccelli marini in Antartide.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hantavirus, 23 passeggeri spariti dalla "nave della morte"

Notizie correlate

Hantavirus, 3 passeggeri evacuati dalla nave e trasportati in aereo nei Paesi BassiMercoledì tre pazienti sono stati evacuati dalla nave da crociera al largo di Capo Verde a causa di un’epidemia di hantavirus e trasportati in aereo...

Hantavirus, il presidente delle Isole Canarie: "I passeggeri della nave dovrebbero sbarcare a Capo Verde"Il Presidente delle Isole Canarie afferma di non capire perché i passeggeri a bordo della nave da crociera MV Hondius, al centro di un’epidemia di...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Hantavirus, la nave della morte respinta: Sanchez è nei guai. Poi la soluzione Tenerife | Libero Quotidiano.it.

L'hantavirus sta diventando un caso globale. La caccia ai passeggeri sbarcati senza controlliLa nave da crociera in cui è scoppiato un focolaio del virus dei topi è in navigazione verso le Canarie, dove 23 persone saranno fatte scendere e messe in quarantena. Altrettanti passeggeri però erano ... avvenire.it

Hantavirus, la crociera sbarca alle Canarie: grave anche il medico di bordo. La caccia ai contatti dei passeggeri sbarcati dalla nave in anticipoTre morti, Spagna in allarme. Klm: «Una delle vittime su un nostro volo». Il timore che i passeggeri già sbarcati possano diffondere il virus ... corriere.it