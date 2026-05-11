Sbarca dalla crociera con il focolaio di hantavirus e va a un matrimonio con centinaia di persone | influencer nella bufera Bassetti | Chissà quanti altri di quella nave hanno agito così

Da ilfattoquotidiano.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 maggio, nello stesso giorno in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera, un influencer è stato fotografato partecipare a un matrimonio con centinaia di invitati. Dopo lo sbarco, il protagonista della vicenda è stato criticato per aver preso parte all’evento senza rispettare le norme di sicurezza. Il medico e esperto ha commentato che potrebbero esserci altri che si sono comportati allo stesso modo.

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Il 3 maggio, nel giorno esatto in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) confermava pubblicamente di aver avviato un’indagine sul primo caso di hantavirus accertato a bordo della nave da crociera MV Hondius, uno dei suoi passeggeri appena sbarcati si trovava a Istanbul, in mezzo a centinaia di invitati a un matrimonio. È il paradosso cronologico e sanitario che ha travolto Ruhi Çenet, trentacinquenne influencer e youtuber turco, finito al centro delle polemiche dopo la diffusione sui social di alcune foto che lo ritraevano all’evento. Travolto dalle critiche, venerdì 8 maggio Çenet ha affidato a Instagram la sua versione dei fatti: “Il giorno in cui ho partecipato al matrimonio, l’epidemia di hantavirus non era stata annunciata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”, ha scritto nel post.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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