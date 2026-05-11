Crociera dell’hantavirus nuovo caso in Svizzera | isolato un uomo rientrato dalla nave focolaio

In Svizzera è stato segnalato un nuovo caso di hantavirus, relativo a un uomo che era tornato da una crociera a bordo della nave Mv Hondius, coinvolta nel focolaio. Si tratta di un caso isolato e le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione. La nave, infatti, è stata al centro di un'attenzione crescente a livello internazionale a causa dell'epidemia di hantavirus che si è sviluppata a bordo.

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Cresce l’attenzione internazionale attorno al focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da spedizione Mv Hondius. Nelle ultime ore è stato confermato un nuovo caso in Svizzera: si tratta di un uomo adulto rientrato dal viaggio e ora ricoverato in isolamento dopo la positività al virus Andes, il.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Individuato focolaio dell’ hantavirus sulla nave da crocieraI funzionari sanitari che indagano sul mortale focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ritengono ora di aver individuato il luogo in... Primo contagiato in Svizzera dopo la crociera dell’orrore: cresce l’allarme per l’hantavirus sulla nave MV HondiusSi allarga il caso della nave da crociera MV Hondius, al centro di un’emergenza sanitaria internazionale dopo un focolaio di hantavirus che ha già... Argomenti più discussi: Hantavirus, casi su nave da crociera: cosa sappiamo; Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un'epidemia che uccide un malato su tre; Hantavirus, cosa c’è da sapere sul virus al centro del focolaio della nave da Crociera; Hantavirus: cosa sappiamo sul virus che ha contagiato i passeggeri di una nave olandese. nuovo contatto legato al caso di hantavirus rilevato dopo il decesso di una cittadina olandese che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera MV Hondius. Si tratta di una donna residente in Catalogna. - x.com x.com Cosa è successo sulla crociera dell'Hantavirus, secondo un medico a bordo - Reddit reddit