Il presidente della Repubblica ha recentemente ripercorso il ruolo del dubbio e dell’errore nel garantire la vitalità democratica. In un suo intervento, ha sottolineato come sbagliare possa rappresentare un elemento prezioso per la crescita e la difesa delle libertà fondamentali. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni tra esponenti politici e culturali, evidenziando ancora una volta l’importanza di un confronto aperto sui valori democratici.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a parlare di democrazia, conoscenza e responsabilità individuale con un intervento che ha immediatamente attirato l’attenzione del mondo politico e culturale. Ospite della Fondazione Renzo Piano, al Politecnico di Milano, il Capo dello Stato ha sottolineato il valore del dubbio, definendolo uno degli elementi più importanti per evitare rigidità, errori e derive nelle società democratiche. Davanti a studenti e docenti, Mattarella ha spiegato come il dubbio rappresenti uno strumento essenziale non soltanto nella ricerca e nello studio, ma anche nella vita pubblica e nelle istituzioni. Un passaggio che molti hanno interpretato anche come un messaggio politico in una fase storica caratterizzata da forti tensioni internazionali e contrapposizioni ideologiche sempre più radicali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sbagliare è prezioso”. Mattarella spiega perché il dubbio salva la democrazia

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