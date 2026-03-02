Stage con voto massimo ma bocciata lo stesso | il TAR spiega perché il PCTO non salva chi ha lacune gravi in una materia di indirizzo

Una studentessa di quarta superiore di un istituto tecnico agrario ha concluso l’anno scolastico 20242025 con due insufficienze, una in Matematica e una in Produzioni Animali. Nonostante abbia ottenuto il massimo dei voti durante lo stage, il Tribunale Amministrativo Regionale ha chiarito che il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) non può compensare lacune gravi in questa materia di indirizzo.