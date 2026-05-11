Savona Sassari firma il 2-1 | ‘Potevamo vincere ci siamo svegliati tardi
In una partita di Eccellenza, Sassari ha vinto 2-1 contro Savona. Sassari ha segnato il secondo gol al 90°, mentre Savona ha segnato il primo al 55’ e il secondo al 85’. Dopo questa vittoria, Sassari si trova in una posizione favorevole per i playoff. La Cairese, invece, è retrocessa, creando un paradosso per l’attaccante coinvolto. La partita ha suscitato discussioni sulla possibilità di raggiungere i turni successivi.
? Domande chiave Come può il gol di Sassari influenzare i playoff per l'Eccellenza?. Perché la retrocessione della Cairese crea un paradosso per l'attaccante?. Chi ha trasformato la mentalità del gruppo in una macchina veloce?. Come influenzerà il nuovo approccio tattico la sfida contro la Praese?.? In Breve Gol di Nelli permette al Savona la rimonta finale sul 2-1 contro Sestrese.. Retrocessione della Cairese limita le possibilità di accesso all'Eccellenza per i playoff.. Mister Sarpero trasforma la mentalità del gruppo con un approccio tecnico più veloce.. Prossimo impegno in calendario per i biancoblù contro la squadra della Praese.. Samuele Sassari ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Savona di rimontare contro la Sestrese ieri, in una domenica che per l’attaccante biancoblù assume i tratti di un paradosso sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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