Savona Sassari firma il 2-1 | ‘Potevamo vincere ci siamo svegliati tardi

In una partita di Eccellenza, Sassari ha vinto 2-1 contro Savona. Sassari ha segnato il secondo gol al 90°, mentre Savona ha segnato il primo al 55’ e il secondo al 85’. Dopo questa vittoria, Sassari si trova in una posizione favorevole per i playoff. La Cairese, invece, è retrocessa, creando un paradosso per l’attaccante coinvolto. La partita ha suscitato discussioni sulla possibilità di raggiungere i turni successivi.

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