Vandali al PosaPark Gasparroni sui social | Stamattina ci siamo svegliati così

Vandali hanno danneggiato il PosaPark di Ancona, lasciando scritte sui pannelli della struttura. Questa mattina, Federico Gasparroni ha pubblicato un video sui social network, mostrando le scritte vergate con spray sui muri del parcheggio. Il video testimonia l’atto vandalico e la sorpresa di Gasparroni, che ha condiviso l’accaduto con i suoi follower. La polizia sta valutando eventuali indagini per identificare i responsabili.

ANCONA – “Stamattina ci siamo svegliati così”. Affida a un video social l’amarezza per l’atto vandalico ai danni del PosaPark Federico Gasparroni, che con il suo telefonino ha immortalato le scritte che hanno ricoperto parte della struttura. “Una mossa molto intelligente imbrattare attività e.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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