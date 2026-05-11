Saudi Aramco | utili in crescita a doppia cifra con crisi Golfo

Il gigante petrolifero saudita ha annunciato che i profitti nel primo trimestre sono aumentati di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo un livello superiore alle stime degli analisti. La crescita dei guadagni è stata accompagnata da maggiori entrate derivanti dall'aumento dei prezzi del petrolio e dalla maggiore domanda globale. La società ha inoltre comunicato di aver incrementato la produzione di greggio durante il periodo considerato.

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Il colosso energetico saudita Saudi Aramco ha registrato una solida performance nel primo trimestre 2026, annunciando un aumento del 26% su base annua degli utili del primo trimestre, superando le previsioni degli analisti, grazie al raggiungimento della piena capacità di un oleodotto chiave che le consente di aggirare lo Stretto di Hormuz, bloccato a causa della guerra. I numeri del primo trimestre 2026. L’ utile netto rettificato per il primo trimestre del 2026 si è attestato a 33,6 miliardi di dollari, rispetto ai 26,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente, ha dichiarato la compagnia nazionale saudita di idrocarburi guidata dall’Ad e Presidente Amin H.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Saudi Aramco: utili in crescita a doppia cifra con crisi Golfo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caro petrolio, Saudi Aramco fa il pieno di utili (+25%)La crisi in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz continuano a scuotere il mercato energetico mondiale, ma per il colosso saudita Saudi... Lavazza: utili e fatturato in crescita a doppia cifra nel 2025Il Gruppo Lavazza ha crescita a doppia cifra di utili e fatturato, ma i volumi venduti di caffè hanno subito una contrazione, anche a causa... Argomenti più discussi: Petrolio, con la guerra brillano gli utili di Saudi Aramco. Così la compagnia araba bypassa Hormuz; Caro petrolio, Saudi Aramco fa il pieno di utili (+25%); Saudi Aramco, fa incetta di utili nel primo trimestre (+26%) con Hormuz chiuso; La saudita Aramco fa il pieno con la guerra: utili in volo grazie al petrolio a 100 dollari. Petrolio, con la guerra brillano gli utili di Saudi Aramco. Così la compagnia araba bypassa Hormuz - x.com x.com Saudi Aramco registra un utile e ricavi più elevati nel Q1 - Reddit reddit