Caro petrolio Saudi Aramco fa il pieno di utili +25%

Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento del 25% per Saudi Aramco, che ha annunciato utili record. La crisi in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno influenzato il mercato energetico globale, portando a una maggiore domanda di greggio. L’azienda saudita ha beneficiato di questa situazione, ottenendo risultati finanziari positivi nonostante le tensioni regionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui