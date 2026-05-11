Caro petrolio Saudi Aramco fa il pieno di utili +25%
Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento del 25% per Saudi Aramco, che ha annunciato utili record. La crisi in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno influenzato il mercato energetico globale, portando a una maggiore domanda di greggio. L’azienda saudita ha beneficiato di questa situazione, ottenendo risultati finanziari positivi nonostante le tensioni regionali.
La crisi in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz continuano a scuotere il mercato energetico mondiale, ma per il colosso saudita Saudi Aramco l'emergenza si è trasformata in un'occasione di crescita. I conti del primo trimestre 2026 della compagnia petrolifera statale registrano infatti un balzo superiore al 25%, sostenuto dall'impennata del prezzo del greggio e dalla capacità di Riyad di aggirare il blocco delle rotte tradizionali grazie all'oleodotto East-West verso il Mar Rosso. Numeri che confermano quanto la partita dell'energia resti strettamente intrecciata agli equilibri geopolitici internazionali e quanto siano decisive le strategie adottate dai governi per proteggere economie e famiglie dallo choc.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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