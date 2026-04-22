Thiago Motta nel mirino della Fiorentina i viola puntano sull’ex Juventus | CM

La Fiorentina sta valutando la possibilità di ingaggiare Thiago Motta come nuovo allenatore per la prossima stagione. L’italo-brasiliano, attualmente sotto contratto con la Juventus, è tra i candidati principali per la panchina viola. La società toscana sta monitorando la situazione e potrebbe formulare un’offerta nelle prossime settimane. Non sono ancora state prese decisioni ufficiali, ma il nome di Motta è tra quelli più discussi nel club.

Thiago Motta potrebbe tornare ad allenare in vista della prossima stagione con l’italo-brasiliano, ancora sotto contratto con la Juventus, che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’allenatore ancora sotto contratto con la Juventus fino al giugno del 2027, sarebbe una delle opzioni più calde per quello che riguarda il futuro della panchina della Fiorentina. Fabio Paratici è alla ricerca di un allenatore che possa dare vita a un nuovo progetto per il prossimo campionato e quello dell’ex Bologna è un profilo che piace. Al momento non ci sarebbero ancora scelte definitive, con la stessa posizione di Paolo Vanoli che verrà valutata alla fine della stagione, anche in base a quelli che saranno i risultati delle ultime giornate.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Thiago Motta nel mirino della Fiorentina, i viola puntano sull’ex Juventus | CM Notizie correlate Idea Thiago Motta per la panchina della Fiorentina | CMSi avvicina il ritorno di Thiago Motta in panchina in vista della prossima stagione con l’allenatore italo-brasiliano che sarebbe finito nel mirino... Leggi anche: Thiago Motta, non solo il Napoli nel suo futuro. L’ex tecnico della Juventus gradisce anche queste due mete Contenuti di approfondimento Temi più discussi: FLASH| Antonio Conte nuovo CT dell'Italia, è la prima scelta se sale Malagò! Il Napoli studia 3 nomi per sostituirlo; Canovi su Thiago Motta: Alla Juventus non tutti gradivano la sua presenza, c'era amore per Allegri. Ci fu un contatto con De Laurentiis; Calciomercato Milan, i nomi del dopo-Allegri; Bologna attento, il Manchester United per il dopo ten Hag pensa a Thiago Motta. Dalla Francia, Thiago Motta nel mirino di due nazionali: piace a Grecia e SerbiaPossibile svolta per quanto riguarda il futuro di mister Thiago Motta. Come riportato in Francia da Footmercato, l'ex allenatore della Juventus sarebbe finito nel mirino di due nazionali: stiamo ... calciomercato.com L'ex Juve Krasic attacca Thiago Motta: Vlahovic finito ingiustamente nel dimenticatoioL'ex ala della Juventus, Milos Krasic, ha rilasciato una intervista a Meridian Sport nel corso della quale ha lanciato un attacco all'allenatore bianconero, Thiago Motta. Nel mirino c'è il trattamento ... tuttomercatoweb.com Spalletti, ovvero la Juventus sta capendo che cosa significa avere un allenatore in panchina. Con Thiago Motta e Tudor se n'erano dimenticati. - facebook.com facebook Sepe: "Il 91% degli italiani vorrebbe Conte ct, il 9% Thiago Motta. A me piace Allegri" x.com