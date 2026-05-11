Sarzana si prende l’Europa

Nella partita tra Grosseto e Sarzana, termina con la vittoria per 7-6 a favore della squadra ospite. La gara si è svolta con un punteggio di 2-4 nel primo tempo e di 4-3 nel secondo, portando alla fine a un risultato complessivo di 7-6. Le formazioni schierate includevano diversi giocatori di entrambe le squadre, con marcature e sostituzioni che hanno caratterizzato l’incontro.

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