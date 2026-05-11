Sarzana si prende l’Europa
Nella partita tra Grosseto e Sarzana, termina con la vittoria per 7-6 a favore della squadra ospite. La gara si è svolta con un punteggio di 2-4 nel primo tempo e di 4-3 nel secondo, portando alla fine a un risultato complessivo di 7-6. Le formazioni schierate includevano diversi giocatori di entrambe le squadre, con marcature e sostituzioni che hanno caratterizzato l’incontro.
C.P. GROSSETO 6 HOCKEY SARZANA 7 (2-4, 4-3) C.P. GROSSETO 1951: Squarcia, Barbieri N, Schiavo, Paghi, Saavedra - Sillero, Barragan, Giabbani, Cardi, Marinoni. Allenatore Mariotti HOCKEY SARZANA: Grossi Ale, Borsi (C), Manrique, Munne, Tabarelli - Rubio, De Rinaldis, Angeletti, Lavagetti, Grossi Cri. Allenatore Festa Arbitro: Carmazzi di Viareggio Marcatori: 1° tempo 0’38” Paghi, 6’56” Rubio, 7’03” Saavedra, 8’29” Munne, 17’45” Munne, 23’22” De Rinaldis; 2° tempo 1’48” Barragan (rig), 7’18” Angeletti, 8’19” Barbieri, 8’26” De Rinaldis, 11’20” Barbieri, 24’01” Sillero, 24’23” Munne (tir.dir) GROSSETO - L’ Hockey Sarzana chiude la stagione con il sorriso più bello: quello della qualificazione europea.🔗 Leggi su Lanazione.it
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