La regina d’Europa Alice si prende la Coppa | Pisa e l’Italia fanno festa non accadeva da 14 anni

Il team di Pisa ha vinto la coppa dopo 14 anni, con la giocatrice Alice che ha ricevuto la medaglia. La partita si è svolta ieri e ha portato alla celebrazione della vittoria tra tifosi e cittadini. L’evento ha coinvolto anche le autorità locali, che hanno partecipato alla premiazione. La squadra italiana si è aggiudicata il trofeo in una finale che ha visto molti spettatori presenti allo stadio.

Pisa, 26 marzo 2026 – “Alice delle meraviglie ”, eccola qui: con la medaglia più prestigiosa al collo. Regina di Coppa, senza dubbio. Regina di Coppa Europa per essere precisi. Alice Pazzaglia, ventidue anni, ovviamente pisana, atleta del Centro Sportivo Esercito, ha conquistato la classifica generale al termine di una stagione spettacolare, fatta di continuità, solidità e una lunga serie di podi uno più entusiasmante dell’altro. Alice Pazzaglia, classe 2022, festeggia (foto Facebook) Un risultato che mancava all’Italia dal 2012 (l’ultima fu Lisa Magdalena Agerer) e che segna il definitivo salto di qualità della giovane sciatrice rossocrociata cresciuta fra San Giuliano e l’Abetone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La regina d’Europa, Alice si prende la Coppa: Pisa e l’Italia fanno festa, non accadeva da 14 anni Articoli correlati Alice Pazzaglia pronta per vincere la Coppa Europa generale! Festa pronta in Austria. E il precedente di Franzoni…Alice Pazzaglia svetta in testa alla classifica generale della Coppa Europa di sci alpino con 886 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 300... Leggi anche: Alice, la bimba delle meraviglie. Adesso è la regina di Coppa: "I suoi sospiri per la montagna" Una selezione di notizie su La regina d'Europa Alice si prende la... Temi più discussi: Sadiq Khan: Usa ormai inaffidabili, l’unica salvezza è tornare in Europa, e senza un altro referendum; One Europe, one market. L'Europa verso il 28° regime. Ma si può fare di più secondo l'ecosistema delle startup; Packaging, Italia regina di vetro - EFA News; Pallacanestro Cantù. La Champions parla inglese, la Premier regina d'EuropaCinque squadre tra le prime otto qualificate agli ottavi di finale, la sesta tra le teste di serie nei prossimi play-off: l'Europa torna a parlare inglese. Come mai prima d'ora, la Premier League ha ... ansa.it La Valletta regina d’Europa: la Capitale di Malta eletta miglior città europea del 2025Condé Nast Travaller ha condiviso i dati dei Readers’ Choice Awards e ha svelato quali sono le migliori città europee del 2025. Prima tra tutte? La Valletta, che porta Malta ai vertici, ma la ... siviaggia.it Sky Cube -Effetto Italia: dopo il referendum, altri scossoni in Europa Dopo il terremoto che ha scosso il governo Meloni all’indomani del referendum, guardiamo ai prossimi appuntamenti elettorali che metteranno alla prova le cancellerie europee. Nello Sky C - facebook.com facebook Medio oriente, corsa al gas: Asia compra, Europa a corto di opzioni x.com