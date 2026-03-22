Sarzana si lancia nella ’mission impossible’

L’Hockey Sarzana torna in campo oggi alle 18 sul parquet di Ca’ Dolfin per una partita contro una squadra molto temuta. La sfida rappresenta un momento importante per il team, che cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La partita si svolge in un impianto di grande livello e attrae l’attenzione di molti appassionati di hockey su pista.

L’Hockey Sarzana torna in pista sul prestigioso parquet di Ca’ Dolfin oggi alle 18 per una sfida che profuma di storia e d’alta classifica. Reduci dall’amara parentesi europea in Wse Cup, i rossoneri in questa complicata trasferta dovranno difendere quel settimo od ottavo posto fondamentale in ottica playoff nella decima giornata di ritorno del campionato di serie A1. Di fronte troveranno l’ Ubroker Bassano, attuale capolista solitaria, che cavalca una striscia di nove vittorie consecutive e che con 57 punti, frutto di 18 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con 102 reti segnate e 35 reti al passivo, non nasconde l’ambizione di restare in vetta per respingere l’assalto della "macchina da guerra" Trissino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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