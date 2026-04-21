Dopo un soggiorno di dieci giorni in Namibia, Chiara Ferragni è tornata in Italia. Durante il volo di rientro, è stata coinvolta in una forte tempesta di fulmini che ha causato tensione tra i passeggeri. La influencer ha poi fatto ritorno a casa, segnando un momento di rinascita personale dopo l’esperienza turbolenta in volo.

Il rientro in Italia di Chiara Ferragni dopo un soggiorno di dieci giorni in Namibia si è trasformato in un momento di forte tensione emotiva a causa di una violenta tempesta elettrica incontrata durante il volo. L’imprenditrice, che ha vissuto un’esperienza definita come una vera e propria rinascita personale nel cuore della natura africana, ha dovuto affrontare dall’alto una serie di fulmini senza precedenti per la sua esperienza di viaggio. Tra l’emozione del viaggio e lo shock dei fenomeni atmosferici. La conclusione di questa avventura in Africa non è stata priva di imprevisti. Mentre l’aereo sorvolava le zone interessate dal maltempo notturno, la quantità di scariche elettriche visibili dal finestrino ha generato nella protagonista un senso di paura mai provato in precedenza durante i suoi spostamenti aerei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferragni, il ritorno in Italia tra tempesta di fulmini e rinascita

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