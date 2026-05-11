Recenti indiscrezioni suggeriscono che Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, noti per aver partecipato a un programma televisivo, abbiano interrotto la loro relazione. Dopo aver lasciato il programma e aver pianificato di vivere insieme, si parla ora di una crisi tra i due. Le voci circolano senza conferme ufficiali e riguardano il loro stato sentimentale attuale.

Dopo l'uscita dal programma e i progetti di convivenza, emergono indiscrezioni su una possibile crisi tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca. Social e segnalazioni riaccendono i dubbi sulla coppia. Sara Gaudenzi è stata una delle protagoniste più presenti di questa stagione di Uomini e Donne, attraversando quasi l'intera durata del programma prima come corteggiatrice di Rosario Guglielmi e poi come tronista. Un percorso intenso e, in diversi momenti, piuttosto tortuoso, segnato da conoscenze che non sono mai realmente sbocciate e da continui cambi di direzione emotiva. Dopo l'uscita di scena di alcuni dei suoi principali interessi, tra cui Jakub e Marco, Sara ha deciso di rimettersi in gioco accogliendo nuovi corteggiatori arrivati in trasmissione, provando a dare una svolta al suo trono.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca: amore già finito dopo Uomini e Donne? Le voci

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