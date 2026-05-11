Nel cuore di Napoli, in via Medina, è stata inaugurata una nuova presenza dedicata ai sapori di Capri. L’apertura rappresenta un tentativo di portare un’esperienza enogastronomica legata all’isola nel centro cittadino. La famiglia che ha avviato questa espansione è coinvolta nella gestione e nella direzione del progetto, senza dettagli sui nomi specifici. La nuova attività si inserisce in un’area commerciale nota per i suoi negozi e locali.

? Punti chiave Come può un brand nazionale trasformare il volto di via Medina?. Chi sono i membri della famiglia che guidano questa espansione?. Perché il design internazionale è diventato parte della strategia culinaria?. Quale impatto avrà questo nuovo modello ibrido sul commercio locale?.? In Breve Raffaella Gallucci ed Ermanno Fargnoli gestiscono il marchio storico Solo Pizza dal 1979.. Gianmarco Fargnoli coordina lo sviluppo strategico e il marketing della divisione ristorazione.. Isabel Fargnoli unisce il design mediterraneo alla cultura internazionale del Made in Italy.. Il gruppo gestisce già Trattoria Vanvitelli al Vomero e Il Pomodorino a Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sapori di Capri in via Medina: nasce un’oasi nel cuore di Napoli

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