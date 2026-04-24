Design e artigianato in piazza | l’oasi gratuita nel cuore di Milano

Nel cuore di Milano, nel palazzo Lombardia, è aperta fino al 26 aprile l’Oasi Life Experience, uno spazio dedicato al design e all’artigianato. L’evento è gratuito e offre ai visitatori l’opportunità di scoprire creazioni e tradizioni legate a questi settori. La mostra si svolge in un ambiente che mette in mostra pezzi realizzati da artisti e artigiani locali, offrendo un’occasione di incontro tra pubblico e lavoro artistico.

? Cosa sapere L'Oasi Life Experience di design e artigianato è aperta a Palazzo Lombardia fino al 26 aprile.. L'iniziativa di Regione Lombardia apre le porte istituzionali al pubblico durante la settimana del Fuorisalone.. Fino al 26 aprile la piazza di Città di Lombardia ospita l’Oasi Life Experience, un percorso gratuito tra design e artigianato che trasforma la sede regionale in un palcoscenico aperto per il Fuorisalone. L’iniziativa, che la Regione Lombardia ha voluto promuovere per celebrare le eccellenze del territorio, propone un viaggio che intreccia la ricerca estetica moderna con la sapienza delle botteghe. Al centro della piazza,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design e artigianato in piazza: l’oasi gratuita nel cuore di Milano Notizie correlate Giardino segreto a Roma: l’oasi verde e gratuita nel cuore del centro storico che pochi conosconoA Roma esiste un giardino segreto e gratuito nel cuore del centro storico: un’oasi silenziosa tra natura e storia, a due passi dal traffico. In piazza Città di Lombardia c'è un'oasi di design da visitare gratis (e i piatti di Cannavacciuolo)Piazza Città di Lombardia ospita fino al 26 aprile Oasi Life Experience, una mostra a cielo aperto dedicata al design e all'artigianato italiano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Design Week, in Regione focus su artigianato, stile e architettura; ADAAQ 2026 L’Aquila: mostra su arte, design e artigianato all’Emiciclo; Talenti del Lazio per il Design; Fendi Design Prize, ecco il vincitore della prima edizione del premio che celebra il design e l'artigianato. Fendi Design Prize , ecco il vincitore della prima edizione del premio che celebra il design e l'artigianatoGustav Craft ha conquistato la prestigiosa giuria con il progetto Via salendo sul gradino più alto del podio del premio promosso dalla Maison ... vanityfair.it Design Week, a Palazzo Lombardia le connessioni tra artigianato e architetturaNella struttura denominata Oasi Life Experience, a Palazzo Lombardia, si è tenuto oggi il workshop dal titolo 'Artigianato e design: connessioni inaspettate', una riflessione su come il dialogo tra ma ... ansa.it PrimaPaginaMazara.it. . Ti aspettiamo nel nostro showroom a Mazara Del Vallo per progettare insieme la tua prossima #Scavolini #astamobilidesign #scavolinisicilia https://www.facebook.com/astamobilidesignmazaradelvallo facebook Design Week, la moda celebra la gentilezza: Claudio Marchisio e Gianmarco Saurino in dialogo a Milano x.com