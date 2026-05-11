Santo Stefano | fede e lotta sociale si incontrano nell’Ex Mattatoio

A Santo Stefano, presso l’Ex Mattatoio, si sono svolti eventi che uniscono temi di fede e di lotta sociale. Le proteste di Panepinto, sindacalista ucciso nel 1911, sono state richiamate durante l’iniziativa, che ha coinvolto anche riferimenti alle parole di Papa Francesco. L’incontro ha esplorato come le battaglie di allora siano ancora presenti nel discorso attuale, collegando passato e presente in un’occasione pubblica.

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? Domande chiave Come si collegano le lotte di Panepinto al messaggio di Papa Francesco?. Perché la morte del sindacalista nel 1911 influenza l'evento di oggi?. Chi sono i protagonisti che dialogheranno tra fede e scienza all'Ex Mattatoio?. Quali altri comuni saranno coinvolti in questa stagione di memoria storica?.? In Breve Evento il 16 maggio presso l'hub turistico Ex mattatoio di via Nazionale Sud.. Partecipano il sindaco Francesco Cacciatore, l'arciprete don Giuseppe Alotto e il professor Carmelo Falco.. Mostra dedicata al volume aperta fino al 30 giugno presso l'Ex mattataio.. Attività territoriali coinvolgeranno Alessandria della Rocca, Burgio, Caltabellotta, Montevago, Sant'Angelo Muxaro e Punta Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santo Stefano: fede e lotta sociale si incontrano nell’Ex Mattatoio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Via Crucis a Firenze: fede e Resistenza si incontranoUn percorso di fede che si intreccia con la storia recente della città, dove i giovani fiorentini prepareranno le stazioni lungo i luoghi segnati... Poste Italiane: al via il lavoro nell'ufficio di Pieve Santo StefanoPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Pieve Santo Stefano dal 20 aprile sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei... Argomenti più discussi: Verso il Patto di Amicizia: Santo Stefano del Sole e San Vito Lo Capo uniscono fede e territori; Villa Santo Stefano: Il Mese di Maggio Inizia nel Segno della Fede al Santuario dello Spirito Santo; Santo del giorno 07 Maggio 2026: Santa Domitilla, martire; Messina, l'infiorata di Santo Stefano racconta i giovani santi - RTP. VISIOLI MARIO DI VISIOLI STEFANO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Perché è così difficile per gli adulti farsi battezzare? reddit Verso il Patto di Amicizia: Santo Stefano del Sole e San Vito Lo Capo uniscono fede e territoriC’è una data simbolica che sta per segnare il futuro di due comunità: martedì 12 maggio. Il Consiglio Comunale di San Vito Lo Capo si riunirà in seduta ufficiale per l’approvazione del Patto di Amiciz ... irpinianews.it