Via Crucis a Firenze | fede e Resistenza si incontrano

A Firenze, i giovani stanno preparando le stazioni della Via Crucis lungo i luoghi legati alla guerra e alla Resistenza. L’evento si svolge in un percorso che unisce fede e memoria storica, coinvolgendo i partecipanti in una riflessione sui momenti più significativi della città. La processione si terrà nei prossimi giorni, con la partecipazione di comunità locali e volontari.

Un percorso di fede che si intreccia con la storia recente della città, dove i giovani fiorentini prepareranno le stazioni lungo i luoghi segnati dalla guerra e dalla Resistenza. Il 27 marzo alle ore 20.30 l’arcivescovo Gherardo presiederà questa cerimonia insolita, realizzata in collaborazione con l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea. Non si tratta di una semplice processione religiosa tradizionale, ma di un atto simbolico che colloca la sofferenza di Cristo accanto al ricordo delle distruzioni del conflitto mondiale. Gli studenti delle scuole fiorentine, guidati dai loro docenti, interverranno nelle varie tappe, mentre il direttore Matteo Mazzoni curerà le brevi introduzioni storiche per ogni stazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Crucis a Firenze: fede e Resistenza si incontrano Articoli correlati Leggi anche: Biathlon femminile: cos’è la gara olimpica dove resistenza e precisione si incontrano Manfredonia, la Via Crucis Vivente nel fossato del Castello: un racconto di fede e suggestioneDomenica 29 marzo alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia diventerà per la prima volta il palcoscenico di una Via Crucis Vivente, un... Altri aggiornamenti su Via Crucis Temi più discussi: Preghiera per la pace alla Santissima Annunziata; Cei: il 13 marzo giornata di preghiera e digiuno per la pace in Medio Oriente; PALAZZO STROZZI - ROTHKO A FIRENZE; 10 spettacolari eventi di Pasqua da vivere in Italia nel 2026. Firenze, la Via Crucis dei giovani a Sollicciano. Il vescovo: «Luogo di tortura, no all'indifferenza»Passi lenti sull’asfalto, guardando la croce che guida il cammino. E guardando laggiù, verso il carcere di Sollicciano di Firenze che è la meta di questo cammino lungo due chilometri. Centinaia di ... corrierefiorentino.corriere.it Via Crucis dei giovani di Firenze: tappa finale al carcere di SolliccianoIl carcere di Sollicciano quest’anno sarà al centro della Via Crucis che i giovani della diocesi di Firenze faranno insieme all’arcivescovo Gherardo Gambelli (in foto). La casa circondariale, finita ... lanazione.it Convento Santuario Padre Pio. . Via Crucis: la benedizione con la Croce #sangiovannirotondo #santuariodipadrepio #perte #padepiotv #santuariopadrepio facebook