Meteo l' instabilità non molla l’Italia | in arrivo altre perturbazioni correnti fredde e neve in montagna

Da avellinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia continuerà a vivere condizioni di instabilità atmosferica con nuove perturbazioni in arrivo. Correnti fredde portano neve in montagna e piogge su diverse regioni, protraendo un periodo di maltempo che coinvolge molte zone del Nord e del centro. Le previsioni indicano che questa fase si manterrà almeno fino a metà maggio, con un calo delle temperature e frequenti rovesci. La situazione si inserisce in un quadro di condizioni climatiche invernali ancora presenti nel nostro Paese.

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“Secondo la tradizione popolare, il periodo compreso tra l’11 e il 14 (localmente anche il 15) maggio rappresenta per molte zone dell'Europa centro-settentrionale, ma anche del Nord Italia, l'ultimo 'colpo di coda' dell'inverno: un periodo in cui si verifica spesso un brusco calo delle.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 03 aprile 2026

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