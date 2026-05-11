A Sant’Antimo, tre persone coinvolte nell’agguato alla pescheria di Luca Di Stefano sono state condannate, anche se con pene inferiori a quelle richieste dalla Procura. L’attacco, avvenuto presso l’attività di pescheria del pescivendolo e noto tiktoker, ha portato alla sentenza di condanna per i tre imputati coinvolti. Le decisioni sono state rese note nelle ultime ore, chiudendo così un procedimento giudiziario iniziato qualche tempo fa.

Arrivano le condanne per i tre imputati coinvolti nell’agguato ai danni del pescivendolo e tiktoker Luca Di Stefano, ma con pene più leggere rispetto a quanto richiesto dalla Procura. Il giudice per l’udienza preliminare, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, ha riconosciuto colpevoli gli uomini ritenuti parte del commando vicino al clan Pezzella, escludendo però l’aggravante della premeditazione e riqualificando il reato in lesioni. Ad anticipare la notizia è Il Mattino. La pena più bassa è stata inflitta a Michele Orefice, ritenuto figura di rilievo del clan attivo nell’area nord di Napoli, condannato a 4 anni di reclusione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sant’Antimo, agguato in pescheria a Luca Di Stefano: arrivano tre condanne

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