Agguato al pescivendolo-tiktoker Luca Di Stefano | arrivano le condanne per la sparatoria I nomi
Sono state emesse le condanne relative all'agguato subito da un pescivendolo conosciuto sui social come tiktoker, coinvolto in una sparatoria avvenuta in relazione a una relazione proibita. Tre uomini appartenenti al clan Pezzella sono stati condannati per il tentato omicidio del pescivendolo. Le sentenze sono state rese note, ma nessuna delle condanne prevede una pena severa.
Agguato per una relazione proibita, le condanne arrivano, ma la stangata no. I tre uomini del commando del clan Pezzella accusati del tentato omicidio del pescivendolo tiktoker Luca Di Stefano.🔗 Leggi su Ilmattino.it
Agguato al pescivendolo-tiktoker Luca Di Stefano: arrivano le condanne per la sparatoria
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