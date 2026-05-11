Agguato al pescivendolo-tiktoker Luca Di Stefano | arrivano le condanne per la sparatoria I nomi

Sono state emesse le condanne relative all'agguato subito da un pescivendolo conosciuto sui social come tiktoker, coinvolto in una sparatoria avvenuta in relazione a una relazione proibita. Tre uomini appartenenti al clan Pezzella sono stati condannati per il tentato omicidio del pescivendolo. Le sentenze sono state rese note, ma nessuna delle condanne prevede una pena severa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui