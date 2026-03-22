Nell’ultima giornata di campionato prima della pausa pasquale, tutte le squadre di Prima e Seconda Categoria scenderanno in campo alle 15, con gare che rappresentano un momento cruciale per la classifica. Gambassi cerca una vittoria per mantenere la continuità, mentre Lazzeretto e Santa Maria si sfideranno in una partita fondamentale in chiave salvezza. Dopo questa giornata, i campionati dilettantistici riprenderanno il 12 aprile.

Ultima domenica di gare anche per Prima e Seconda Categoria (fischio d’inizio alle 15 su tutti i campi) prima della lunga sosta per il Torneo delle Regioni e per la Pasqua, con tutti i campionati dilettantistici che riprenderanno il prossimo 12 aprile. Intanto, per quanto riguarda il girone C di Prima Categoria il Gambassi sarà di scena al Bozzi di Firenze contro il Porta Romana per dare seguito alle ultime due vittorie di fila e difendere così i play-off. Gara non semplice perché i padroni di casa sono invece alla ricerca di punti salvezza. Intanto i giallorossi termali hanno definito anche il quadro delle amichevoli durante la sosta: il 28 marzo in casa contro la Ginestra (Promozione), l’1 aprile a Santa Maria (Seconda Categoria) e il 3 aprile a Castelfiorentino (Promozione). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda Categoria. Gambassi in cerca di continuità e di un’altra vittoria. Lazzeretto-Santa Maria, match in chiave salvezza

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