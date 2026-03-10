Capraia vince e conquista la vetta Successo nel derby per Casenuove Sconfitti Lazzeretto e Santa Maria

Poker esterno nello scontro diretto con il Rinascita Doccia e vetta del girone F di Seconda Categoria conquistata. Vincendo 4-2 una partita rocambolesca in cui entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto, il Capraia ha infatti agganciato a quota 43 la capolista Tavola, contemporaneamente superato 1-0 in casa da La Lanterna nell'altra sfida ad alta quota. Decisivi per la formazione di Gaccione la doppietta di Pellegrini (un rigore) e i gol di Pagliai e Cassandro. Nello stesso raggruppamento successo importate anche per il Casenuove Gambassi, che fa suo in rimonta il derby col Monterappoli e si porta a meno due dalla salvezza diretta. Dopo il vantaggio empolese di Koceku al 30', infatti, nella ripresa ci hanno pensato Meoni al 5' e Federico Manganiello allo scadere.