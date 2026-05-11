Santa Margherita Ligure morti in pochi mesi i fratelli Giovanni e Paolo Cavassa di 54 e 49 anni stroncati da malore improvviso

A pochi mesi di distanza, Santa Margherita Ligure piange la perdita di due fratelli, Giovanni e Paolo Cavassa, rispettivamente di 54 e 49 anni, entrambi colpiti da un malore improvviso. Giovanni Cavassa è morto recentemente, mentre la scomparsa del fratello Paolo, volontario della Croce Rossa Italiana, si è verificata qualche tempo prima. La comunità si trova a fare i conti con questa doppia perdita improvvisa.

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