Santa Margherita Ligure morti in pochi mesi i fratelli Giovanni e Paolo Cavassa di 54 e 49 anni stroncati da malore improvviso

Da ilgiornaleditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi mesi di distanza, Santa Margherita Ligure piange la perdita di due fratelli, Giovanni e Paolo Cavassa, rispettivamente di 54 e 49 anni, entrambi colpiti da un malore improvviso. Giovanni Cavassa è morto recentemente, mentre la scomparsa del fratello Paolo, volontario della Croce Rossa Italiana, si è verificata qualche tempo prima. La comunità si trova a fare i conti con questa doppia perdita improvvisa.

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La morte di Giovanni Cavassa arriva a pochi mesi da quella del fratello Paolo, volontario della Croce Rossa Italiana, scomparso anch’egli prematuramente, anch'egli, a causa di un malore improvviso Santa Margherita Ligure piange ancora la famiglia Cavassa. Dopo la scomparsa di Paolo, volontari.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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