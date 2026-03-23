Filottrano (Ancona), 23 marzo 2026 – Filottrano è chiusa a lutto per la scomparsa improvvisa di Paolo Accorroni, padre di famiglia di 49 anni, molto conosciuto e stimato in città per la sua presenza attiva nella vita sociale della comunità. Inconsolabili la moglie Nadia e i quattro figli. Il filottranese sabato pomeriggio si trovava nella sua abitazione e, dopo pranzo, era andato a riposare. Non si è più svegliato. Sono stati inutili tutti i tentativi di rianimarlo messi in atto dal medico del 118 che non ha potuto che constatare il decesso. Domani alle 10.30 si terrà il funerale nella chiesa di Santa Maria Assunta. Chi era Paolo. Accorroni lavorava come operaio ed era impegnato ovunque, nel gruppo scout, per l’organizzazione della Contesa dello Stivale, nella Protezione civile e al campo sportivo con la Filottranese calcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paolo va a riposare e non si sveglia più: stroncato da un malore a 49 anni. “Padre straordinario di 4 bambini”

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