Inaugurata a Scilla la nuova caserma dei carabinieri intitolata agli appuntati Fava e Garofalo

Questa mattina si è svolta a Scilla l’inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri, intitolata agli appuntati Fava e Garofalo. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione e il comandante della legione carabinieri Calabria, presenti per l’occasione. La struttura è stata ufficialmente aperta e dedicata alla nuova sede della stazione locale, in un evento che ha coinvolto autorità e rappresentanti delle forze dell’ordine.

La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza del generale di divisione Riccardo Sciuto e delle massime autorità regionali e cittadine Rivolgendosi poi ai militari in servizio, il generale Sciuto ha richiamato i valori fondanti dell’Istituzione, esortandoli a essere ogni giorno interpreti autentici del ruolo dell’Arma, punto di riferimento per i cittadini. Nel concludere il proprio intervento, il generale ha voluto rivolgere un pensiero particolarmente sentito alle signore Antonia Anile e Patrizia Scano, vedove dei militari caduti, e ai figli Ivana e Valerio Fava, nonché Guglielmo e Andrea Garofalo, testimoniando loro la vicinanza e la riconoscenza dell’Arma per il sacrificio e i valori che continuano a rappresentare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Inaugurata a Scilla la nuova caserma dei carabinieri intitolata agli appuntati Fava e Garofalo Articoli correlati Ravello, inaugurata la nuova caserma dei CarabinieriÈ stata inaugurata questa mattina la nuova caserma dei Carabinieri di Ravello, situata in via San Cosma. A 32 anni dall'omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo il ricordo indelebile dell'ArmaLa commemorazione si tiene alla presenza del gen Sciuto, comandante della legione carabinieri Calabria, le autorità civili, militari e giudiziarie...