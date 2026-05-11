Santa Domenica 30.000 pellegrini per il 58° anniversario dello Scoglio

A Santa Domenica si è celebrato il 58° anniversario dello Scoglio, attirando circa 30.000 pellegrini. Per l’occasione, sono stati attivati collegamenti speciali e misure di sicurezza per gestire l’afflusso di fedeli. La giornata ha visto un incremento delle presenze rispetto agli anni precedenti, con numerosi momenti di preghiera e tradizione religiosa. La visita ha rappresentato un momento di grande partecipazione per la comunità locale e i devoti provenienti da diverse zone.

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? Domande chiave Come si è trasformata la visione di Fratel Cosimo in realtà?. Quali collegamenti speciali sono stati attivati per gestire i trentamila fedeli?. Cosa prevede il nuovo progetto strutturale per il futuro del santuario?. Chi guiderà le celebrazioni durante la giornata dell'undici maggio?.? In Breve Programma dal 10 maggio con fiaccolata serale e celebrazioni l'11 maggio con Monsignor Oliva.. Servizi bus speciali Autolinee Federico collegano Locri, Siderno, Marina di Gioiosa, Roccella e Caulonia.. Visione di Fratel Cosimo Fragomeni nel 1968 riconosciuta dal Dicastero per la Dottrina della Fede.. Progetto di nuovo complesso religioso nell'area dello Scoglio per accogliere flussi internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Domenica, 30.000 pellegrini per il 58° anniversario dello Scoglio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pellegrini travolti dalla tormenta: in 58 soccorsi dai carabinieriSono rimasti bloccati nella tormenta mentre cercavano di raggiungere il santuario della Verna. Neve blocca autobus con 58 pellegrini: salvati dai Carabinieri a Chiusi della VernaNella mattinata del 26 marzo 2026, un autobus turistico con a bordo 58 pellegrini è rimasto bloccato lungo la Strada Provinciale 60, nel territorio... Argomenti più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 maggio 2026; Nostra Signora dello Scoglio, macchina operativa ok per l’11 maggio; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 9 e 10 maggio; Casale Città Aperta: maggio 2026.