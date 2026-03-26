Pellegrini travolti dalla tormenta | in 58 soccorsi dai carabinieri

Quarantotto pellegrini sono stati soccorsi questa mattina dai Carabinieri lungo la Strada Provinciale 60, a circa quattro chilometri dal santuario della Verna, a causa di una tormenta che li ha sorpresi durante un pellegrinaggio. I soccorsi sono stati effettuati in seguito a una richiesta di aiuto, e le operazioni si sono concluse senza incidenti rilevanti.

Sono rimasti bloccati nella tormenta mentre cercavano di raggiungere il santuario della Verna. 58 pellegrini sono stati soccorsi nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo, dai Carabinieri della Compagnia di Bibbiena che sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 60, a circa quattro chilometri dal centro abitato di Chiusi, in seguito alla segnalazione di un autobus turistico rimasto bloccato a causa delle avverse condizioni meteorologiche.Il pullman - appartenente a una società di trasporto turistico - trasportava pellegrini provenienti da Sesto Fiorentino ed era diretto al Santuario francescano. Una comitiva composta in prevalenza anziani, tra cui alcune persone con difficoltà di deambulazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Pellegrini travolti dalla tormenta: in 58 soccorsi dai carabinieri Articoli correlati Neve blocca autobus con 58 pellegrini: salvati dai Carabinieri a Chiusi della VernaNella mattinata del 26 marzo 2026, un autobus turistico con a bordo 58 pellegrini è rimasto bloccato lungo la Strada Provinciale 60, nel territorio... La Verna, i Carabinieri soccorrono autobus con a bordo 58 pellegrini sulla strada provinciale 60Arezzo, 26 marzo 2026 -I Carabinieri soccorrono a Chiusi della Verna un autobus con a bordo 58 pellegrini sulla strada provinciale 60.